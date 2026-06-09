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Заур Тедеев: хочется, чтобы Дзюба закончил карьеру с трофеем в «Спартаке»

Заур Тедеев: хочется, чтобы Дзюба закончил карьеру с трофеем в «Спартаке»
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Экс-тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы, который покинул тольяттинский клуб по окончании сезона-2025/2026.

«Везде говорят, что Артём, возможно, появится в «Спартаке». Мне сложно что-то сказать про это, но я, как один из самых главных его болельщиков, хотел бы пожелать Дзюбе закончить карьеру именно в той команде, которая может что-то выиграть. Он воспитанник «Спартака», это будет очень символично. Хочется, чтобы Артём закончил свою карьеру там, выиграв титул. За два года работы с ним мы многого добились. Каждая команда должна бороться за такого футболиста, как Дзюба, хоть некоторые этого и не хотят. Как минимум ещё один сезон он может давать пользу любой команде», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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