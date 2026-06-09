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Бывший игрок медиаклубов подписал контракт с «Уралом»

Бывший игрок медиаклубов подписал контракт с «Уралом»
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«Урал» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Ильёй Скоропуповым. Последние полгода он выступал за «Урал-2» (10 матчей, три гола и три голевых паса), а до этого несколько лет играл в Медиалиге, где защищал цвета ФК «10», 2DROTS и других клубов.

Фото: ФК «Урал»

«Специалисты отмечают, что Илью отличает не только высокая работоспособность, но и креативность. Переход игроков из дубля в основную команду становится привычным явлением — ранее такой же путь проделали Илья Ишков, Егор Мосин, Иван Кузнецов, Мингиян Бевеев и другие футболисты. Это говорит о том, что наша молодёжка стабильно куёт отличные кадры.

Илье 23 года, до перехода в систему «Урала» этой зимой он был одним из лучших игроков Медиалиги, где выступал за ФК «10»! Желаем ярко проявить себя за основу и как можно больше голов за «Урал», — написала клубная пресс-служба.

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