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Сборная Сенегала подверглась строгому досмотру в США на взлётно-посадочной полосе

Сборная Сенегала подверглась строгому досмотру в США на взлётно-посадочной полосе
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По прибытии в США сборная Сенегала подверглась строгому досмотру на взлётно‑посадочной полосе. Инспекторы потребовали от спортсменов снять обувь и проверить содержимое всех сумок.

Такие меры — часть усиленного протокола безопасности, который действует в отношении всех участников чемпионата мира 2026 года на территории Соединённых Штатов.

Причина ужесточения процедур — изменения в миграционной политике США, введённые при администрации Дональда Трампа. Африканские сборные, включая Сенегал, нередко сталкиваются с повышенным вниманием пограничных служб при въезде в западные страны. Подобные случаи на крупных международных турнирах фиксировались и ранее в отношении команд из Африки и с Ближнего Востока. Это вызывало критику со стороны ФИФА и национальных футбольных федераций.

Аналогичному досмотру в Нью‑Йорке подверглась и сборная Узбекистана.

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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