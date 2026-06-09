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«Аль‑Наср» и «Аль‑Хиляль» претендуют на вингера «Барселоны» — Мартинес

«Аль‑Наср» и «Аль‑Хиляль» претендуют на вингера «Барселоны» — Мартинес
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Полузащитник сборной Бразилии и футбольного клуба «Барселона» Рафинья может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Ферран Мартинес в соцсети.

По информации источника, интерес к бразильскому вингеру проявили два клуба из Саудовской Аравии — «Аль‑Наср» и «Аль‑Хиляль». Оба готовы заплатить за 29‑летнего игрока € 80 млн. Футболисту клубы готовы увеличить зарплату в четыре раза.

Действующий контракт Рафиньи с «Барселоной» истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 33 матчах за клуб, забив 21 мяч и сделав восемь результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн.

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