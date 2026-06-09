«Спартак» предложит € 4 млн за форварда «Локомотива» Воробьёва

«Спартак» оценивает форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в € 4 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшее время «Спартак» сделает предложение по трансферу игрока. «Локомотив» готов продать Воробьёва за € 6 млн.

Нападающий играет за «Локомотив» с лета 2024-го. В завершившемся сезоне Воробьёв принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Ранее Дмитрий выступал за «Оренбург», «Сочи», «Волгарь» и ряд других российских футбольных клубов. СМИ также приписывали ему интерес со стороны санкт-петербургского «Зенита».