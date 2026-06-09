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Заур Тедеев рассказал, как анализирует матчи чемпионатов мира

Заур Тедеев рассказал, как анализирует матчи чемпионатов мира
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Известный отечественный тренер Заур Тедеев рассказал, как анализирует матчи чемпионатов мира по футболу.

«Каждый крупный форум — это определённые футбольные тенденции, новшества и изменения. За этим нужно следить, и каждый чемпионат мира я анализирую, даже стараюсь смотреть матчи в записи. Для меня важно за этим следить. Прошлый чемпионат мира мне многое показал, я даже статьи писал. Тогда говорил, что атакующие игроки становятся лучше обороняющихся. Очень интересно, что будет происходить на этом чемпионате, но в последнее время большое внимание уделяется стандартам. Фитнес-отчёты с прошлого ЧМ показали сильные повышение интенсивности, спринтов стало намного больше. С точки зрения тактики стало очень много новых нюансов, связанных с упором на сильные стороны футболистов. Сегодня тренеры наконец-то выбирают тактики, отталкиваясь от сильных сторон игроков. Это важно. Надеюсь, на ЧМ-2026 будут интересные моменты, на которые можно обратить внимание», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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