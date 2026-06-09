Тренер Аргентины Скалони прояснил, примет ли Месси участие в матче с Исландией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил участие нападающего Лионеля Месси в товарищеском матче с командой Исландии. Игра состоится 10 июня, начало встречи — в 4:00 мск. Перед присоединением к сборной Месси получил мышечную травму.

«Месси сыграет, просто не знаю, сколько минут. Мне ещё нужно поговорить с ним на тренировке, посмотрим, сколько минут он сыграет, чтобы избежать любых рисков. Примем решение, но в принципе он сыграет», — приводит слова Скалони ESPN.

Аргентина, которая будет защищать чемпионский титул, на групповом этапе мирового первенства выступит в группе J. Её соперниками станут сборные Алжира (16 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (27 июня).