Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Аргентины Скалони прояснил, примет ли Месси участие в матче с Исландией

Тренер Аргентины Скалони прояснил, примет ли Месси участие в матче с Исландией
Комментарии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил участие нападающего Лионеля Месси в товарищеском матче с командой Исландии. Игра состоится 10 июня, начало встречи — в 4:00 мск. Перед присоединением к сборной Месси получил мышечную травму.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Исландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Месси сыграет, просто не знаю, сколько минут. Мне ещё нужно поговорить с ним на тренировке, посмотрим, сколько минут он сыграет, чтобы избежать любых рисков. Примем решение, но в принципе он сыграет», — приводит слова Скалони ESPN.

Аргентина, которая будет защищать чемпионский титул, на групповом этапе мирового первенства выступит в группе J. Её соперниками станут сборные Алжира (16 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (27 июня).

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
Скалони рассказал, готов ли сыграть Нико Пас на чемпионате мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android