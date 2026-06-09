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Александр Алаев: это проблема, что РПЛ закончила сезон в середине мая

Александр Алаев: это проблема, что РПЛ закончила сезон в середине мая
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Президент Мир РПЛ Александр Алаев заявил, что видит проблему в том, что чемпионат России по футболу сезона-2025/2026 завершился в середине мая. Как отметил функционер, связано это с чемпионатом мира — 2026, куда в составе своих сборных поедут некоторые игроки, представляющие клубы РПЛ.

— Это проблема, что у нас около двух месяцев футбола на уровне клубов вообще не будет, если не считать контрольные матчи на сборах?
— Проблема в том, что нам пришлось очень рано заканчивать сезон. Это действительно проблема, что РПЛ закончила чемпионат 17 мая, хотя обычно он финиширует у нас в конце месяца. И это в момент, когда, как правило, хорошая погода, при которой комфортно проводить решающие матчи. Но есть правила ФИФА, по которым сборные в строго определённые даты должны получить в своё распоряжение игроков, а у нас, хоть Россия не будет играть на чемпионате мира, в ряде других сборных есть легионеры из клубов РПЛ. И они должны быть в расположении своих национальных команд в прописанные ФИФА сроки. Поэтому командам Премьер-Лиги пришлось заканчивать раньше, играть мидуик, — приводят слова Алаева «Известия».

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