Сомалийский арбитр Омар Артан высказался о ситуации с недопуском на ЧМ‑2026

Сомалийский арбитр Омар Абдулкадир Артан прокомментировал ситуацию, связанную с его недопуском к участию в чемпионате мира 2026 года из‑за отказа во въезде со стороны иммиграционных властей США. Инцидент произошёл в международном аэропорту Майами. Судья прибыл в страну по дипломатическому паспорту, однако причины отказа во въезде озвучены не были.

«Несмотря на обстоятельства, я в хорошем настроении и сосредоточен на следующих профессиональных вызовах. Хочу поблагодарить футбольное сообщество за сообщения поддержки и пожелать своим коллегам всего наилучшего во время чемпионата мира. С нетерпением жду встречи с ними в будущем. Благодарю ФИФА и КАФ за всю оказанную поддержку. Обещаю и дальше повышать свой уровень и фокусироваться на будущем», — приводит слова Артана Globo.

Омар Абдулкадир Артан стал первым сомалийским судьёй, попавшим в список арбитров финальной стадии чемпионата мира, и в 2025 году был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике.