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Тренер сборной Узбекистана: мы не сможем выиграть ЧМ-2026

Тренер сборной Узбекистана: мы не сможем выиграть ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о настрое перед чемпионатом мира — 2026. Он подчеркнул, что осознаёт — узбекистанцы не смогут выиграть мировое первенство.

«Игроки должны понимать, что мы едем на чемпионат мира! Нужно получать на нём удовольствие. Ведь если мы поедем туда с давлением «нужно обязательно выиграть», не сможем получить удовольствия. Мы должны показать людям, на что способны. Не хочу оказывать давление на своих игроков, потому что давления извне и так будет более чем достаточно.

Основная работа делается до турнира. А когда наступает чемпионат мира, нужно получать от него удовольствие, потому что знаю, мы не сможем его выиграть. Поэтому должны играть в свой футбол. Мы должны выходить на поле и стараться играть так, как будто играем в футбол на улице с членами нашей семьи. Только тогда сможем показать хорошие результаты», — цитирует Каннаваро Championat.Asia.

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