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Илья Кухарчук высказался о проблемах судейства в Первой лиге и важности системы VAR

Илья Кухарчук высказался о проблемах судейства в Первой лиге и важности системы VAR
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Нападающий «Черноморца» Илья Кухарчук высказался о судействе в Лиге Pari, отметив, что отсутствие системы видеопомощи арбитрам (VAR) негативно сказывается на качестве судейства. Он выразил мнение, что ошибки судей происходят случайно, а не намеренно. Кухарчук подчеркнул, что на его счету остались три неназначенных пенальти.

«Про судейство можно много говорить, но я надеюсь, что ошибки, которые арбитры совершают, они делают это случайно, а не специально. Все мы люди, все ошибаемся. Тут я могу говорить только за себя — на мне не поставили три чистых пенальти. Даже после одного эпизода разговаривал с судьёй, ему поставили двойку. Мне дали жёлтую карточку за симуляцию, хотя там был явный пенальти — мне пробили по ахиллу. И лично я за VAR. Такие эпизоды судья может пропустить, боковой не увидеть, так как он далеко. А VAR подсказал бы. VAR — это помощник, потому что есть человеческий фактор, мы все ошибаемся. Можно говорить, что VAR тоже делает, как нужно, но в «Химках» в Премьер-Лиге был положительный эффект», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

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