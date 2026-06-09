Инфантино обещал, что у участников ЧМ-2026 не будет проблем с визами в США

Глава ФИФА Джанни Инфантино обещал, что члены сборных стран-участников чемпионата мира — 2026 не будут испытывать проблемы с получением виз на въезд в Соединённые Штаты Америки. Функционер говорил об этом в августе прошлого года. Отметим, незадолго до начала ЧМ-2026 с проблемой в получении разрешения на въезд в США столкнулись футболисты и тренерский штаб сборной Ирана.

«Думаю, это важно прояснить. Существует множество заблуждений на этот счёт. Все будут желанными гостями в Канаде, Мексике и Соединённых Штатах на чемпионате мира в следующем году. Существует определённый процесс получения виз, и этот процесс будет гладким. Мы хотим объединить мир. Все будут желанными гостями, вы увидите великое празднование самого великого чемпионата мира в истории», — приводит слова Инфантино журналистка Мелисса Редди в соцсети X.