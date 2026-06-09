Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инфантино обещал, что у участников ЧМ-2026 не будет проблем с визами в США

Инфантино обещал, что у участников ЧМ-2026 не будет проблем с визами в США
Комментарии

Глава ФИФА Джанни Инфантино обещал, что члены сборных стран-участников чемпионата мира — 2026 не будут испытывать проблемы с получением виз на въезд в Соединённые Штаты Америки. Функционер говорил об этом в августе прошлого года. Отметим, незадолго до начала ЧМ-2026 с проблемой в получении разрешения на въезд в США столкнулись футболисты и тренерский штаб сборной Ирана.

«Думаю, это важно прояснить. Существует множество заблуждений на этот счёт. Все будут желанными гостями в Канаде, Мексике и Соединённых Штатах на чемпионате мира в следующем году. Существует определённый процесс получения виз, и этот процесс будет гладким. Мы хотим объединить мир. Все будут желанными гостями, вы увидите великое празднование самого великого чемпионата мира в истории», — приводит слова Инфантино журналистка Мелисса Редди в соцсети X.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Фабио Каннаваро оценил готовность сборной Узбекистана к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android