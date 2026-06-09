«Акрон» ведёт переговоры по трансферу сербского форварда Тедича

«Акрон» ведёт переговоры по трансферу нападающего Слободана Тедича, который выступает за сербский клуб «Чукарички». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма возможной сделки оценивается в € 1 млн.

Тедичу 26 лет, за «Чукарички» он выступает с января 2024-го. В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тедича в € 2,5 млн.

«Акрон» по итогам сезона-2025/2026 сохранил место в Мир Российской Премьер-Лиге, обыграв в стыковых матчах «Ротор».