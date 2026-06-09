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Жозе Моуринью представят в роли тренера «Реала» завтра, 10 июня — де Мон

Жозе Моуринью представят в роли тренера «Реала» завтра, 10 июня — де Мон
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Тренер Жозе Моуринью прибудет сегодня, 9 июня, в Мадрид, а презентация специалиста в роли главного тренера мадридского «Реала» ожидается завтра, 10 июня. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в социальной сети.

Ранее Флорентино Перес после победы на президентских выборах сделал заявление о назначении португальского специалиста на пост главного тренера «Королевского клуба».

Моуринью уже работал в «Реале» с 2010-го по 2013-й. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. По итогам прошлого сезона «сливочные» не завоевали ни одного трофея. В первой половине минувшего сезона мадридским клубом руководил Хаби Алонсо, после его увольнения в январе клуб возглавил Альваро Арбелоа, который покинул пост по окончании сезона.

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