ФИФА объявила судейскую бригаду на матч открытия ЧМ‑2026: Мексика — ЮАР

Бразильская бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо будет обслуживать матч открытия чемпионата мира 2026 года, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группы А между сборными Мексики и ЮАР пройдёт 11 июня в Мехико. Игра начнётся в 22:00 мск. Помогать Сампайо будут его соотечественники Бруно Пирес и Бруно Бошилья. За систему VAR будет отвечать колумбийский арбитр Николас Гальо.

Также ФИФА объявила судейские назначения на ещё несколько матчей 1-го тура группового этапа. Игру Южной Кореи и Чехии обслужит египтянин Амин Мохамед, на встречу Канады с Боснией и Герцеговиной назначен аргентинец Факундо Тельо, а матч США и Парагвая рассудит Данни Маккели из Нидерландов.

Мексика и ЮАР уже открывали чемпионат мира в 2010 году. Тогда хозяином турнира была африканская страна, игра завершилась со счётом 1:1. Впервые на чемпионате мира сыграют 48 национальных команд. ФИФА выбрала для обслуживания матчей предстоящего турнира 52 главных судьи, 88 ассистентов и 30 видеоассистентов.