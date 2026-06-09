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ФИФА объявила судейскую бригаду на матч открытия ЧМ‑2026: Мексика — ЮАР

ФИФА объявила судейскую бригаду на матч открытия ЧМ‑2026: Мексика — ЮАР
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Бразильская бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо будет обслуживать матч открытия чемпионата мира 2026 года, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группы А между сборными Мексики и ЮАР пройдёт 11 июня в Мехико. Игра начнётся в 22:00 мск. Помогать Сампайо будут его соотечественники Бруно Пирес и Бруно Бошилья. За систему VAR будет отвечать колумбийский арбитр Николас Гальо.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также ФИФА объявила судейские назначения на ещё несколько матчей 1-го тура группового этапа. Игру Южной Кореи и Чехии обслужит египтянин Амин Мохамед, на встречу Канады с Боснией и Герцеговиной назначен аргентинец Факундо Тельо, а матч США и Парагвая рассудит Данни Маккели из Нидерландов.

Мексика и ЮАР уже открывали чемпионат мира в 2010 году. Тогда хозяином турнира была африканская страна, игра завершилась со счётом 1:1. Впервые на чемпионате мира сыграют 48 национальных команд. ФИФА выбрала для обслуживания матчей предстоящего турнира 52 главных судьи, 88 ассистентов и 30 видеоассистентов.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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