Килиан Мбаппе публично озвучил цель сборной Франции на чемпионате мира — 2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе публично озвучил цель национальной команды на предстоящем чемпионате мира — 2026. По словам форварда, перед французами стоит задача выиграть этот турнир.

«Цель — выиграть чемпионат мира. Не понимаю, как можно говорить о полуфинале. Если цель — дойти до 1/2 финала, нам нужно сложить руки и отправиться домой сразу, как только мы пробьёмся в полуфинал? Нет! Цель — победа на чемпионате мира. Об этом мечтают все. Каждая команда, которая едет туда, хочет выиграть. Если Франция выйдет в полуфинал, мы не скажем, что наша цель достигнута», — приводит слова Мбаппе Actu Foot в социальной сети X.