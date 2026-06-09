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Килиан Мбаппе публично озвучил цель сборной Франции на чемпионате мира — 2026

Килиан Мбаппе публично озвучил цель сборной Франции на чемпионате мира — 2026
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе публично озвучил цель национальной команды на предстоящем чемпионате мира — 2026. По словам форварда, перед французами стоит задача выиграть этот турнир.

«Цель — выиграть чемпионат мира. Не понимаю, как можно говорить о полуфинале. Если цель — дойти до 1/2 финала, нам нужно сложить руки и отправиться домой сразу, как только мы пробьёмся в полуфинал? Нет! Цель — победа на чемпионате мира. Об этом мечтают все. Каждая команда, которая едет туда, хочет выиграть. Если Франция выйдет в полуфинал, мы не скажем, что наша цель достигнута», — приводит слова Мбаппе Actu Foot в социальной сети X.

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