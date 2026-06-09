Президент Мексики пообещала мирную церемонию открытия ЧМ‑2026 вопреки угрозам протестов

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции сообщила, что церемония открытия чемпионата мира по футболу пройдёт спокойно и без насилия, несмотря на угрозы массовых протестов со стороны учителей в столице. Мексиканские учителя объявили забастовку и угрожают сорвать церемонию открытия ЧМ-2026, требуя повышения зарплаты на 100%. Шейнбаум отметила, что правительство не поддастся на провокации.

«Есть группы, которые хотят нас спровоцировать, это необязательно учителя. То, чего они добиваются, — это репрессии, я говорю об этом прямо. Они добиваются того, чтобы перед открытием чемпионата мира международной новостью стало то, что правительство Мексики репрессирует учителей. Они этого не получат. И мы также гарантируем, что празднование открытия чемпионата мира пройдёт хорошо, в мире и спокойствии», — приводит слова Шейнбаум France 24.

Протестующие пригрозили провести общенациональную забастовку начиная с 11 июня — дня открытия матча между Мексикой и ЮАР.

Матч открытия чемпионата мира 2026 года состоится 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико, где сборная Мексики сыграет с командой ЮАР. Турнир пройдет сразу в трёх странах — Мексике, США и Канаде — и завершится 19 июля.