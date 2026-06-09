Ролан Гусев отреагировал на слухи об интересе со стороны ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев отреагировал на слухи в прессе об интересе к своей персоне со стороны столичного ПФК ЦСКА. Он заявил, что в реальности не вёл переговоры о назначении в армейский клуб.

— Последний месяц слухи связывали вас с ЦСКА. Действительно ли армейцы к вам обращались?

— Я только читал об этом в прессе. Но никаких разговоров ни с кем не вёл.

— Даже Игорь Акинфеев у вас не поинтересовался, правда ли это?

— Такие вещи не обсуждали. У меня хорошие отношения со всеми в армейском клубе, но мы не говорили об этом, — приводит слова Гусева интернет-портал «Спорт-экспресс».