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Ролан Гусев отреагировал на слухи об интересе со стороны ЦСКА

Ролан Гусев отреагировал на слухи об интересе со стороны ЦСКА
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев отреагировал на слухи в прессе об интересе к своей персоне со стороны столичного ПФК ЦСКА. Он заявил, что в реальности не вёл переговоры о назначении в армейский клуб.

— Последний месяц слухи связывали вас с ЦСКА. Действительно ли армейцы к вам обращались?
— Я только читал об этом в прессе. Но никаких разговоров ни с кем не вёл.

— Даже Игорь Акинфеев у вас не поинтересовался, правда ли это?
— Такие вещи не обсуждали. У меня хорошие отношения со всеми в армейском клубе, но мы не говорили об этом, — приводит слова Гусева интернет-портал «Спорт-экспресс».

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