Ролан Гусев отреагировал на слухи об интересе со стороны ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев отреагировал на слухи в прессе об интересе к своей персоне со стороны столичного ПФК ЦСКА. Он заявил, что в реальности не вёл переговоры о назначении в армейский клуб.
— Последний месяц слухи связывали вас с ЦСКА. Действительно ли армейцы к вам обращались?
— Я только читал об этом в прессе. Но никаких разговоров ни с кем не вёл.
— Даже Игорь Акинфеев у вас не поинтересовался, правда ли это?
— Такие вещи не обсуждали. У меня хорошие отношения со всеми в армейском клубе, но мы не говорили об этом, — приводит слова Гусева интернет-портал «Спорт-экспресс».