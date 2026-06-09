«Манчестер Юнайтед» хочет подписать ключевого защитника «Тоттенхэма» — Эдул

«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Ромеро. По информации журналиста Гастона Эдула в соцсети, «красные дьяволы» рассматривают 28-летнего аргентинца в качестве одной из главных трансферных целей этим летом.

Главный тренер «Ман Юнайтед» Майкл Кэррик считает Ромеро идеальным кандидатом для усиления обороны команды благодаря его опыту и мастерству. Сам Ромеро ранее выразил готовность рассмотреть возможность покинуть «Тоттенхэм» этим летом.

В сезоне-2025/2026 защитник провёл 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Текущий контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до 2029 года. Рыночная стоимость Ромеро, по оценке Transfermarkt, составляет € 45 млн.