Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать ключевого защитника «Тоттенхэма» — Эдул

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать ключевого защитника «Тоттенхэма» — Эдул
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Ромеро. По информации журналиста Гастона Эдула в соцсети, «красные дьяволы» рассматривают 28-летнего аргентинца в качестве одной из главных трансферных целей этим летом.

Главный тренер «Ман Юнайтед» Майкл Кэррик считает Ромеро идеальным кандидатом для усиления обороны команды благодаря его опыту и мастерству. Сам Ромеро ранее выразил готовность рассмотреть возможность покинуть «Тоттенхэм» этим летом.

В сезоне-2025/2026 защитник провёл 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Текущий контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до 2029 года. Рыночная стоимость Ромеро, по оценке Transfermarkt, составляет € 45 млн.

Материалы по теме
«Бавария» готова выкупить Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» — Football365
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android