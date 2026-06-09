Алаев заявил, что РПЛ рассматривает альтернативный вариант места проведения Зимнего Кубка

Президент Мир РПЛ Александр Алаев заявил, что клубы чемпионата России рассматривают альтернативный вариант места проведения Зимнего Кубка РПЛ. Ранее турнир проводился в ОАЭ.

— Вы недавно заявляли, что есть в планах в начале следующего года снова провести Зимний Кубок РПЛ во время паузы в чемпионате. Нет опасений, что в Эмиратах, где он раньше проводился, в это время снова будет небезопасно?

— Поэтому мы рассматриваем альтернативный вариант, где его проводить. Пока не буду забегать вперёд и говорить место. Но это соседний континент.

— Обсуждали с клубами альтернативные места зимних сборов на случай новой эскалации на Ближнем Востоке?

— Мы проводили совещание на эту тему. Не буду говорить, какие клубы и кто из их сотрудников уже ездят смотреть новые места, новые страны. Но запасные варианты уже прорабатываются.

— Какие?

— Африка. Поэтому, если возвращаться к вопросу про Зимний Кубок, в качестве базового варианта мы всё равно держим в голове Абу-Даби. И в качестве сборов клубы, которые раньше там готовились зимой, рассматривают в основном Эмираты. Надеемся, что форс-мажора не произойдёт. Тем более, как мы видим, уже восстановлено авиасообщение. Но альтернативные варианты рассматриваем, — приводят слова Алаева «Известия».