«Зенит» объявил о продлении контракта с Вячеславом Караваевым

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Вячеславом Караваевым. Стороны согласовали новый контракт на два года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

«Вячеслав Караваев с нами! «Зенит» продлил договор с защитником, новый договор действует по схеме «2+1». Сине-бело-голубые поздравляют Вячеслава Караваева с новым соглашением и рассчитывают, что впереди нас ждёт множество общих славных побед!» — написала клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

В минувшем сезоне Караваев сыграл за «Зенит» всего три матча во всех турнирах. Большую часть сезона он пропустил, так как восстанавливался после серьёзной травмы.