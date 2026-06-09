«Голодная команда». Иржи Ярошик — о перспективах сборной Чехии на чемпионате мира

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик оценил перспективы сборной Чехии на чемпионате мира — 2026.

«Чешская сборная уже сделала самый большой шаг — вышла на чемпионат мира. Из её группы (Мексика, ЮАР, Южная Корея. — Прим. «Чемпионата») в плей-офф может выйти любая сборная, в том числе и Чехия. У нас много молодых и интересных игроков, которые хотят завоевать свои места в Европе, поэтому будут бороться за любой гол, за результат. Чехия — голодная команда, за счёт этого и могут достичь результата. Но думаю, какой-то красивый футбол Чехия не будет показывать», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.