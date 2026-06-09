Форвард сборной Испании может пропустить ЧМ-2026 из-за травмы в товарищеском матче с Перу

Нападающий сборной Испании и клуба «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль получил травму в товарищеском матче с Перу. Инцидент произошёл в первом тайме, когда 29-летний футболист неудачно приземлился на ногу во время верховой борьбы с защитником перуанской команды. В результате он был вынужден досрочно покинуть поле.

После консультации с медицинским персоналом «Ла Рохи» было принято решение не рисковать здоровьем игрока, и его заменил форвард Йереми Пино. Теперь Оярсабалю предстоит пройти дополнительные медицинские обследования, чтобы определить степень серьёзности травмы. Если она окажется более серьёзной, чем предполагалось, нападающий рискует пропустить как минимум начало чемпионата мира, который стартует через два дня, 11 июня

В минувшем сезоне Оярсабаль провёл 40 матчей за клуб, забив 18 голов и отдав четыре результативные передачи.