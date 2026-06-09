Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард сборной Испании может пропустить ЧМ-2026 из-за травмы в товарищеском матче с Перу

Форвард сборной Испании может пропустить ЧМ-2026 из-за травмы в товарищеском матче с Перу
Комментарии

Нападающий сборной Испании и клуба «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль получил травму в товарищеском матче с Перу. Инцидент произошёл в первом тайме, когда 29-летний футболист неудачно приземлился на ногу во время верховой борьбы с защитником перуанской команды. В результате он был вынужден досрочно покинуть поле.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 05:00 МСК
Перу
Окончен
1 : 3
Испания
0:1 Оярсабаль – 2'     0:2 Педри – 32'     0:3 Гальесе – 53'     1:3 Велес – 66'    

После консультации с медицинским персоналом «Ла Рохи» было принято решение не рисковать здоровьем игрока, и его заменил форвард Йереми Пино. Теперь Оярсабалю предстоит пройти дополнительные медицинские обследования, чтобы определить степень серьёзности травмы. Если она окажется более серьёзной, чем предполагалось, нападающий рискует пропустить как минимум начало чемпионата мира, который стартует через два дня, 11 июня

В минувшем сезоне Оярсабаль провёл 40 матчей за клуб, забив 18 голов и отдав четыре результативные передачи.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
Главное о группе H на ЧМ-2026. Мощная Испания, команда-дебютант и сразу два игрока из РПЛ
Главное о группе H на ЧМ-2026. Мощная Испания, команда-дебютант и сразу два игрока из РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android