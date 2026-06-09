Иржи Ярошик: Аргентина на чемпионате мира может повторить успех 2022 года

Чешский тренер Иржи Ярошик оценил шансы сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира — 2022. Аргентинцы сыграют в группе с Алжиром, Австрией и Иорданией.

«На чемпионате мира с интересом буду смотреть на новые правила. Интересно, понаблюдать, в какой форме находятся сборные после окончания сезона в своих чемпионатах, будут ли зрелищные матчи или все сыграют на результат.

Ещё не задумывался, кто самый большой фаворит, но эти сборные все знают: Испания, Франция, Аргентина. Последняя может повторить свой успех четырёхлетней давности. Интересно, что покажут такие большие команды, как после длинного сезона футболисты будут выглядеть физически.

Ещё важна погода в Америке, потому что условия игры там отличаются — большая высота, мало кислорода. Кто-то играет в США, кто-то в Канаде и Мексике. Не знаю, насколько это удобно для болельщиков. А ещё посмотрим, насколько хорошим решением было увеличить количество сборных», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.