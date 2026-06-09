Сборную Узбекистана жёстко обыскали по приезде в Нью-Йорк перед ЧМ-2026

Сборная Узбекистана, прибывшая в Нью-Йорк для товарищеского матча с Нидерландами, подверглась усиленному досмотру со стороны американских служб безопасности. Как сообщает El Universo, футболисты и члены делегации проходили индивидуальный досмотр с использованием кинологических собак и металлодетекторов. Личные вещи игроков были изъяты и проверены на месте.

Игроки выходили из автобуса и проверялись один за другим, в то время как сотрудники службы безопасности осматривали их вещи и проводили дополнительные проверки с помощью детекторов. Издание отмечает, что вероятной причиной столь строгих мер безопасности могло стать нахождение в том же районе Нью-Йорка президента США Дональда Трампа, который направлялся на баскетбольный матч. Официального подтверждения этой версии не поступало.

Ранее сообщалось, что по прибытии в США сборная Сенегала также подверглась строгому досмотру на взлётно‑посадочной полосе. Инспекторы потребовали от спортсменов снять обувь и проверили содержимое всех сумок.

Товарищеская встреча с командой Нидерландов завершилась поражением сборной Узбекистана со счётом 1:2.

Для сборной Узбекистана нынешний чемпионат мира станет дебютным в истории. На групповом этапе команда сыграет с Колумбией, Португалией и ДР Конго. Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.