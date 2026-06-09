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США отменили квоты для иранских болельщиков на ЧМ-2026

США отменили квоты для иранских болельщиков на ЧМ-2026
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Организаторы чемпионата мира по футболу — 2026 за два дня до старта турнира отозвали квоту Ирана на билеты для болельщиков. Об этом сообщила Федерации футбола Ирана, чьё заявление было опубликовано на портале Reuters. Отмечается, что болельщики, которые уже оформили поездку в США, лишились возможности посетить матчи своей сборной.

«Это несмотря на то, что многие иранские футбольные болельщики, полагаясь на официально объявленную процедуру, уже составили необходимые планы для посещения матчей», — сказано в заявлении Федерации футбола Ирана.

Сборная Ирана проведёт матчи группового этапа ЧМ-2026 в США. Иранцы сыграют со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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