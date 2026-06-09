«Это будет шагом вперёд». Погребняк — о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о возможном переходе форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина в санкт-петербургский «Зенит».

— Говорят, что «Зенит» может купить Тюкавина, что думаете об этом?

— Если «Зениту» удастся осуществить эту сделку, то, конечно, это будет серьёзным усилением.

— А для самого Тюкавина это будет шаг вперёд?

— Ребят, есть «Зенит» и все остальные. Поэтому, конечно, для Тюкавина этот переход будет шагом вперёд. Но, честно говоря, не думаю, что этот трансфер свершится. Слышал, что «Зенит» уже берёт какого-то дорогостоящего бразильского нападающего. А есть ещё и Соболев. Но если перейдёт и Тюкавин — это будет только плюсом для него, — приводит слова Погребняка Legalbet.

В сезоне-2025/2026 Тюкавин провёл за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, забив 12 голов и сделав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает воспитанника бело-голубых в € 17 млн.