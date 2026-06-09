Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это будет шагом вперёд». Погребняк — о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»

«Это будет шагом вперёд». Погребняк — о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о возможном переходе форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина в санкт-петербургский «Зенит».

— Говорят, что «Зенит» может купить Тюкавина, что думаете об этом?
— Если «Зениту» удастся осуществить эту сделку, то, конечно, это будет серьёзным усилением.

— А для самого Тюкавина это будет шаг вперёд?
— Ребят, есть «Зенит» и все остальные. Поэтому, конечно, для Тюкавина этот переход будет шагом вперёд. Но, честно говоря, не думаю, что этот трансфер свершится. Слышал, что «Зенит» уже берёт какого-то дорогостоящего бразильского нападающего. А есть ещё и Соболев. Но если перейдёт и Тюкавин — это будет только плюсом для него, — приводит слова Погребняка Legalbet.

В сезоне-2025/2026 Тюкавин провёл за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, забив 12 голов и сделав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает воспитанника бело-голубых в € 17 млн.

Материалы по теме
«У слухов о «Зените» ноги растут не с моей стороны». Тюкавин — о главных темах межсезонья
Эксклюзив
«У слухов о «Зените» ноги растут не с моей стороны». Тюкавин — о главных темах межсезонья
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android