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Матвей Кисляк признался, в какой европейский клуб мечтает перейти

Матвей Кисляк признался, в какой европейский клуб мечтает перейти
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Полузащитник московского ПФК ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что болеет за каталонскую «Барселону». Футболист признался, что мечтает о переходе в стан сине-гранатовых. При этом СМИ ранее связывали Кисляка с лондонский «Арсеналом» и парижским «Пари Сен-Жермен».

— Какой европейский чемпионат тебе ближе?
— Сейчас мне российский чемпионат ближе (улыбается). Болею за «Барселону», она мне очень нравится.

— Мечтаешь там поиграть?
— Конечно. Любой мальчик мечтает поиграть за «Барселону», — приводит слова Матвея Кисляка интернет-портал «Матч ТВ».

Нынешний контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до 2029 года. Полузащитнику 20 лет.

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