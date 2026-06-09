Матвей Кисляк признался, в какой европейский клуб мечтает перейти

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что болеет за каталонскую «Барселону». Футболист признался, что мечтает о переходе в стан сине-гранатовых. При этом СМИ ранее связывали Кисляка с лондонский «Арсеналом» и парижским «Пари Сен-Жермен».

— Какой европейский чемпионат тебе ближе?

— Сейчас мне российский чемпионат ближе (улыбается). Болею за «Барселону», она мне очень нравится.

— Мечтаешь там поиграть?

— Конечно. Любой мальчик мечтает поиграть за «Барселону», — приводит слова Матвея Кисляка интернет-портал «Матч ТВ».

Нынешний контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до 2029 года. Полузащитнику 20 лет.