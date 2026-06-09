Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» объявил об уходе двух футболистов

«Акрон» объявил об уходе двух футболистов
Комментарии

«Акрон» на официальном сайте объявил об уходе двух футболистов — тольяттинскую команду покидают полузащитники Максим Кузьмин и Эдгар Севикян. Игроки покидают клуб по истечении срока контракта и арендного соглашения соответственно.

«ФК «Акрон» благодарит футболистов за профессиональную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — написала клубная пресс-служба.

Максим Кузьмин провёл в составе тольяттинцев два полноценных сезона, за которые успел провести 57 матчей и отдать пять результативных передач. Эдгар Севикян пополнил состав «Акрона» в сентябре 2025 года и принял участие в 15 матчах во всех турнирах.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Акрон» ведёт переговоры по трансферу сербского форварда Тедича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android