«Акрон» объявил об уходе двух футболистов

«Акрон» на официальном сайте объявил об уходе двух футболистов — тольяттинскую команду покидают полузащитники Максим Кузьмин и Эдгар Севикян. Игроки покидают клуб по истечении срока контракта и арендного соглашения соответственно.

«ФК «Акрон» благодарит футболистов за профессиональную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — написала клубная пресс-служба.

Максим Кузьмин провёл в составе тольяттинцев два полноценных сезона, за которые успел провести 57 матчей и отдать пять результативных передач. Эдгар Севикян пополнил состав «Акрона» в сентябре 2025 года и принял участие в 15 матчах во всех турнирах.