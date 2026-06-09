Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нельзя перебирать». Гусев объявил позицию по своему будущему после ухода из «Динамо»

«Нельзя перебирать». Гусев объявил позицию по своему будущему после ухода из «Динамо»
Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев объявил свою позицию по дальнейшей работе. Он признался, что не собирается «перебирать» и готов рассмотреть любое предложение. Недавно тренер покинул московское «Динамо».

— Сейчас у вас есть какие-то предложения от других команд? Инсайдер Иван Карпов сообщал об интересе к вам со стороны «Урала».
— Пока конкретики не было.

— Тогда какие планы?
— Времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать: «Сюда хочу, туда нет». Будет предложение — буду рассматривать. Главное — работать, — приводит слова Ролана Гусева интернет-портал «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
Ролан Гусев отреагировал на слухи об интересе со стороны ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android