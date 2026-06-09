«Нельзя перебирать». Гусев объявил позицию по своему будущему после ухода из «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев объявил свою позицию по дальнейшей работе. Он признался, что не собирается «перебирать» и готов рассмотреть любое предложение. Недавно тренер покинул московское «Динамо».

— Сейчас у вас есть какие-то предложения от других команд? Инсайдер Иван Карпов сообщал об интересе к вам со стороны «Урала».

— Пока конкретики не было.

— Тогда какие планы?

— Времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать: «Сюда хочу, туда нет». Будет предложение — буду рассматривать. Главное — работать, — приводит слова Ролана Гусева интернет-портал «Спорт-экспресс».