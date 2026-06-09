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Алаев — об УЕФА: напряжение в отношениях с европейскими коллегами снизилось

Алаев — об УЕФА: напряжение в отношениях с европейскими коллегами снизилось
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Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал об отношениях с УЕФА на фоне отстранения России от международных турниров. С конца февраля 2022 года российские команды и сборные не выступают на международной арене.

— Чувствуете ли вы изменение отношения европейских коллег к России и движение в сторону допуска наших команд?
— Я сейчас буду очень аккуратен в формулировках. Тема очень деликатная и сложная. Но, вспоминая свои первые приезды на мероприятия УЕФА после февраля 2022 года и сравнивая с тем, что происходит в последнее время, напряжение снизилось. Лично я чувствую, что диалог, по крайней мере, на уровне комитета, в котором работаю, становится всё более продуктивным.

— Есть ли риск бойкота со стороны отдельных соперников в случае возвращения российских клубов в еврокубки?
— Естественно, такие опасения есть. Но для меня как организатора соревнований очевидно, если организация допускает команду до турнира и кто-то из соперников не хочет с ней играть, этот соперник получает техническое поражение.

— Но разве эта логика не была опровергнута в 2022 году, когда Польша отказалась играть с Россией, а санкции последовали именно против нашей сборной?
— Мне кажется, если организаторы примут решение и проявят волю, всё встанет на свои места, идеи бойкота быстро забудут, — приводят слова Алаева «Известия».

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