В «Текстильщике» заявили, что ЦСКА не обращался в клуб по трансферу форварда Мелекесцева

Генеральный директор «Текстильщика» Роман Плаксин заявил, что ЦСКА не обращался в клуб по трансферу нападающего Тимура Мелекесцева. Ранее журналист Анар Ибрагимов в своём телеграм-канале сообщал, что армейцы заинтересованы в форварде ивановской команды.

«Официальных запросов не было, из ЦСКА по трансферу Мелекесцева с нами никто не связывался», — сказал Плаксин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА завершил прошлый сезон Мир Российской Премьер-Лиги, заняв четвёртое место в турнирной таблице. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар».