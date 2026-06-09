Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Реал» продлил партнёрство с Emirates до 2031 года

Мадридский «Реал» продлил партнёрство с Emirates до 2031 года
Комментарии

Мадридский «Реал» и авиакомпания из ОАЭ Emirates официально объявили о продлении партнёрства до 2031 года. Логотип главного спонсора по-прежнему будет размещён на белой футболке клуба. Об этом сообщается на официальной странице «Реала» в соцсети.

По данным испанских СМИ, новая пролонгация договора обеспечит «Реалу» существенный рост доходов. Если предыдущее соглашение оценивалось в € 70–80 млн за сезон, теперь клуб будет получать около € 100 млн в год. Это повышение подтверждает статус «Реала» как мирового лидера по доходам от спонсорства на футболках.

Сотрудничество между «Реалом» и Emirates началось в 2011 году и вышло на уровень главного спонсорства в 2013 году. Таким образом, партнёрство продлится почти 20 лет. Оно также распространяется на баскетбольный клуб и молодёжные команды.

Материалы по теме
Артета просит руководство «Арсенала» подписать топ-форварда «Реала» — The Touchline
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android