Мадридский «Реал» продлил партнёрство с Emirates до 2031 года

Мадридский «Реал» и авиакомпания из ОАЭ Emirates официально объявили о продлении партнёрства до 2031 года. Логотип главного спонсора по-прежнему будет размещён на белой футболке клуба. Об этом сообщается на официальной странице «Реала» в соцсети.

По данным испанских СМИ, новая пролонгация договора обеспечит «Реалу» существенный рост доходов. Если предыдущее соглашение оценивалось в € 70–80 млн за сезон, теперь клуб будет получать около € 100 млн в год. Это повышение подтверждает статус «Реала» как мирового лидера по доходам от спонсорства на футболках.

Сотрудничество между «Реалом» и Emirates началось в 2011 году и вышло на уровень главного спонсорства в 2013 году. Таким образом, партнёрство продлится почти 20 лет. Оно также распространяется на баскетбольный клуб и молодёжные команды.