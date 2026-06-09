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Глава «Урала» Иванов прокомментировал отставку Василия Березуцкого

Глава «Урала» Иванов прокомментировал отставку Василия Березуцкого
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал отставку Василия Березуцкого с поста главного тренера команды. Об уходе российского специалиста стало известно накануне, 8 июня. Стороны приняли решение не продлевать истекающий контракт. Отметим, «Урал» не смог пробиться в Мир РПЛ по итогам сезона-2025/2026, проиграв в стыковых матчах махачкалинскому «Динамо».

«Мы расстались очень хорошо, по-доброму. Василий сделал свою работу, он очень хороший человек и тренер. Как мне кажется, тут просто надо знать ФНЛ: он не знал, и я не подсказал, как там добиваться результата. Из-за этого мы его не достигли. Хотя я видел, что Василий очень воодушевлён. Он обязательно будет хорошим тренером, только наберётся ещё немного опыта. Мало кто работает так, как он. Василий вместе со своим штабом работали по восемь-девять часов в день без перерыва, постоянно совещались, смотрели, много времени проводили на поле. В нюансах он сам разберётся. Дай бог ему всего самого хорошего! Всегда буду с теплотой вспоминать нашу совместную работу. Да, не получилось, но так бывает. Как тренер и просто человек он доказал, что с ним очень приятно общаться и работать», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

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