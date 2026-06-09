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Экс-форвард Узбекистана Ирисметов оценил работу Фабио Каннаваро в сборной

Экс-форвард Узбекистана Ирисметов оценил работу Фабио Каннаваро в сборной
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Бывший нападающий сборной Узбекистана Жафар Ирисметов прокомментировал работу Фабио Каннаваро на посту главного тренера национальной команды, а также высказал мнение о перспективах команды на предстоящем чемпионате мира.

— Каннаваро, на ваш взгляд, пока хорошо работает в сборной Узбекистана или есть куда ещё расти? Тренер сейчас соответствует амбициям Узбекистана?
— Надо всегда расти и расти. Все думают, что Каннаваро сейчас достиг топового уровня, и мы можем сказать, что всё, хватит. Ещё много работы предстоит. И Фабио работает — на каждой игре чемпионата Узбекистана присутствуют его помощники. Вроде хорошую работу проводит, но пока, так скажем, игры Каннаваро не видно. Потому что многих результатов добиваемся за счёт индивидуального мастерства футболистов.

Последние игры показали, что пока самая большая проблема в обороне — много провалов было, та же Канада могла несколько раз забить. Но думаю, к первой игре на чемпионате мира всё поправят и будут хорошо играть, надеемся на это.

— Глядя на товарищеские матчи, можно ли сказать, что Узбекистану по силам выйти из группы на чемпионате мира? Может ли Узбекистан сыграть вничью или обыграть Португалию, сотворив сенсацию?
— Конечно, всё можно, если сыграть грамотно, готовиться к игре и соперникам, воспользоваться их слабыми сторонами. Всё возможно. На чемпионат мира приезжают хорошие команды, все достойные, — приводит слова Ирисметова Metaratings.

Фабио Каннаваро был назначен главным тренером сборной Узбекистана 6 октября 2025 года, сменив Тимура Кападзе. Под руководством Кападзе команда впервые вышла в финальную часть чемпионата мира и теперь является одним из участников ЧМ-2026. Сборная Узбекистана сыграет в группе K с Португалией, Колумбией и ДР Конго. 18 июня команда встретится с Колумбией, 23 июня сыграет с Португалией, а 27 июня проведёт матч с ДР Конго.

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