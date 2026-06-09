Россия — Тринидад и Тобаго: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 20.00 мск

Сегодня, 9 июня, состоится товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.

28 мая подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».

Как сборная России играет при Карпине: