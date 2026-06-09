«Это грандиозные достижения». Алаев — об успехах Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался о голкипере французского «ПСЖ» Матвее Сафонове. Функционер отметил, что вратарь уже многое сделал как амбассадор Российской Премьер-Лиги. В составе парижан Сафонов выиграл несколько крупных трофеев, включая две подряд Лиги чемпионов.

— Какие эмоции испытываете от победы Матвея Сафонова в Лиге чемпионов в качестве основного вратаря ПСЖ?

— То, что Матвей стал двукратным победителем Лиги чемпионов, то, что второй из этих трофеев он завоевал в качестве основного вратаря, выиграв тяжёлую конкуренцию за место первого номера «ПСЖ», то, как он героически выиграл серию пенальти в Межконтинентальном кубке, отразив четыре 11-метровых… Это грандиозные достижения, которыми мы все гордимся. Важно, что многие мальчишки на его примере увидели повод пойти в футбольные секции. И он многое делает как амбассадор Премьер-Лиги, популяризируя наш футбол, делает многое для других ребят, которые в будущем поедут в Европу.

— Ощущаете заслугу РПЛ в его успехах?

— В этом заслуга в первую очередь самого Матвея, футбольного клуба «Краснодар», академии «Краснодара», всех тренеров клубной системы и лично Сергея Николаевича Галицкого. Но есть и определённый вклад клубов, с которыми Сафонов соперничал, и лиги, в которой он играл. Всё это вместе создало ту среду, которая позволила ему дойти до уровня, когда им всерьёз заинтересовался такой европейский гранд, как «ПСЖ», — приводят слова Алаева «Известия».