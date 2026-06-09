Обухов — о Мелкадзе в «Спартаке»: чмырить своих — это русский менталитет

Бывший футболист «Спартака» Владимир Обухов высказался об экс-одноклубнике Георгии Мелкадзе, у которого не сложилась карьера в стане красно-белых. Сейчас Мелкадзе является одним из лидеров «Ахмата».

— Твой бывший партнёр по «Тамбову» и «Спартаку-2» Мелкадзе всё же добрался до сборной.

— Очень рад за Жору — он шёл к этому. Помню его по «Спартаку-2» физически крепким и одарённым. Когда Мелкадзе был в «Спартаке», над его результативностью смеялись. Но сколько забил Барриос? А ему почему-то никто не предъявляет. Чмырить своих и не обращать внимания на иностранцев — русский менталитет, — приводит слова Обухова интернет-портал Sport24.