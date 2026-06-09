Россия U21 — Ирак U23: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 9 июня, состоится товарищеский матч между сборными России U21 и Ирака U23. Встречу примет стадион «Эмирхан Спорт Центр» (Манавгат, Турция). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи U21 — 2026 Товарищеские матчи U21 — 2026 09 июня 2026, вторник. 17:30 МСК Россия U21 Не начался Ирак U23 Кто победит в основное время? П1 X П2

5 июня в рамках товарищеской встречи команды уже играли друг с другом, и сборная России одержала победу со счётом 5:1.

В марте этого года Россия U21 провела два товарищеских матча — с Узбекистаном U23 и Иорданией U23. Первая встреча завершилась победой россиян со счётом 2:1, во второй игре сборная России уступила — 1:2.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. С тех пор сборные России проводят только товарищеские матчи.