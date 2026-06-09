«Ньюкасл Юнайтед» интересуется Артуром Аттой

«Ньюкасл Юнайтед» рассматривает возможность подписания 23-летнего полузащитника «Удинезе» Артура Атты, сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети X. По данным источника, итальянцы хотят получить с продажи игрока € 40 млн.

В текущем сезоне Атта сыграл в 34 матчах по всем турнирам, забил шесть голов и оформил четыре ассиста. Контракт футболиста с «Удинезе» истекает в 2029 году. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

Напомним, «Ньюкасл» занял 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, набрав 49 очков за всю дистанцию первенства.