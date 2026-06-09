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Джанашия: будь я тренером «Спартака», не стал бы брать Воробьёва из «Локомотива»

Джанашия: будь я тренером «Спартака», не стал бы брать Воробьёва из «Локомотива»
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Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия отреагировал на новости об интересе «Спартака» к форварду железнодорожников и сборной России Дмитрию Воробьёву.

«Не знаю, для чего нужен Воробьёв «Спартаку». Он играет в другом стиле. Был бы я тренером «Спартака», не брал бы Воробьёва. Не знаю, будет ли он попадать в состав. Дмитрию не надо никуда переходить, потому что в «Локомотиве» его вызывают в сборную, а в «Спартаке» другая схема, может перестать играть в сборной. Либо «Спартак» хочет поменять свой футбол», — сказал Заза Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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