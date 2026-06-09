Джанашия — Карпукасу: «Зенит» — больший риск, тебе надо играть, а деньги потом придут

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия отреагировал на новости о возможном переходе хавбека железнодорожников Артёма Карпукаса в «Зенит».

«По поводу Карпукаса в «Зените» — они всегда так делают, дают чуть больше денег, ослабляют другие команды. Но там ты должен играть, а конкуренция очень сильная. Не знаю, кого Карпукас может вытеснить из их состава. Да, он боец, спору нет, но этого мало. Это очень большой риск. Он в сборную вызывается, а когда наденешь кожаные штаны и будешь сидеть на скамейке, кто тебя вызовет? Не надо смотреть на деньги, они сегодня или завтра придут, а тебе надо играть. Футбол остаётся, тебя потом будут вспоминать болельщики, об этом тоже надо думать», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.