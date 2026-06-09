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Алексей Миранчук назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026

Алексей Миранчук назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026
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Российский футболист американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук полагает, что сборные Португалии и Англии являются основными фаворитами предстоящего чемпионата мира 2026 года. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

«Для меня главные фавориты чемпионата мира — Португалия и Англия. Но, к сожалению, им постоянно чего-то не хватает. Буду поддерживать эти команды. Планирую ли посещать матчи? Если получится, то попробую. Хотелось бы попасть на интересную игру», — приводит слова Миранчука «РБ Спорт».

В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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