Братья Миранчуки ответили, за какие клубы из АПЛ и Ла Лиги хотели бы сыграть

Известные российские футболисты Алексей и Антон Миранчуки в ролике на YouTube-канале «Губиньо» ответили на вопрос, за какие клубы из чемпионата Испании и Англии хотели бы сыграть. Сейчас Антон выступает в составе московского «Динамо», а Алексей защищает цвета американской «Атланты Юнайтед».

«Ну, в Ла Лиге — в «Барселоне»! А в АПЛ, я думаю, что «Арсенал» бы выбрал», — сказал Алексей Миранчук.

«А я бы «Брайтон» выбрал, мне «Брайтон» нравился какое-то время. Это ещё когда при Де Дзерби было. Да-да. Честно, они вообще в порядке были», – сказал Антон Миранчук.

Напомним, братья Миранчуки являются воспитанниками «Локомотива».