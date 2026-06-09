Amazon Prime выпустит сериал о прощании Гвардиолы с «Манчестер Сити» — BBC

Последние два сезона экс-тренера Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» будут представлены в четырёхсерийном документальном проекте, который выпустит Prime Video от Amazon. Об этом сообщает BBC.

55-летний специалист покинул пост тренера клуба по окончании сезона, завершив 10-летие, в течение которого он выиграл 20 трофеев.

Соглашение о съёмках нового сериала оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов. Премьера проекта в Великобритании и Ирландии запланирована на это лето. Сериал позиционируется как «исчерпывающий рассказ об эмоциональном прощании, знаменующем конец эпохи в английском футболе».

Центральное место в документальном фильме займёт прощание Гвардиолы, однако также будут показаны эмоции, связанные с уходом клубных легенд: Кевина де Брёйне, Бернарду Силвы и Джона Стоунза.

В 2017 году «Сити» подписал с Amazon Prime сделку на сумму более £ 10 млн (€ 11,6 млн) на франшизу All or Nothing. В рамках этой сделки также были сняты проекты об «Арсенале» и «Тоттенхэме».