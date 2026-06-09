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Андрей Червиченко: на чемпионате мира буду симпатизировать сборной Аргентины

Андрей Червиченко: на чемпионате мира буду симпатизировать сборной Аргентины
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу и рассказал, за какую сборную будет болеть.

«Сейчас не особо правильно болеть за европейские сборные на чемпионате мира. Буду симпатизировать Аргентине. В этом споре латиноамериканских команд — Бразилии и Аргентины — я всегда на стороне бело-голубых. А так Испания и Франция очень сильные команды. Кто-то из этих четырёх сборных может победить. Немцы традиционно ничего особенного не показывают, а потом выигрывают чемпионат мира», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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