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Чемпионат мира по футболу 2026 в США, Канаде, Мексике: список городов и стадионов, которые примут матчи ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу — 2026: список городов и стадионов, которые примут матчи ЧМ
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Чемпионат мира 2026 года состоится в трёх странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня до 19 июля. Это будет первый турнир с участием 48 команд, которые проведут 104 матча на 16 стадионах. Финальная встреча запланирована на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке, а церемония открытия пройдёт на «Ацтеке» в Мехико.

Матчи чемпионата будут организованы на следующих аренах:

США:
• «Метлайф Стэдиум», Нью-Йорк;
• «Соу-Фай Стэдиум», Лос-Анджелес;
• «Эй-ти-энд-ти Стэдиум», Арлингтон;
• «Ливайс Стэдиум», Сан-Франциско;
• «Хард Рок Стэдиум», Майами;
• «Мерседес-Бенц Стэдиум», Атланта;
• «Люмен Филд», Сиэтл;
• «Эн-Эр-Жжи Стэдиум», Хьюстон;
• «Джилетт Стэдиум», Фоксборо;
• «Линкольн Файненшел Филд», Филадельфия;
• «Эрроухед Стэдиум», Канзас-Сити.

Канада:
• «БМО Филд», Торонто;
• «Би-Си Плэйс», Ванкувер.

Мексика:
• «Ацтека», Мехико;
• «Акрон», Гвадалахара;
• «Эстадио Бе-бе-уве-а», Монтеррей.

Семь городов, включая Монреаль, Вашингтон и Денвер, не вошли в окончательный список. Чемпионат мира 2026 года станет самым масштабным в истории футбольных турниров.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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