Чемпионат мира по футболу — 2026: список городов и стадионов, которые примут матчи ЧМ

Чемпионат мира 2026 года состоится в трёх странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня до 19 июля. Это будет первый турнир с участием 48 команд, которые проведут 104 матча на 16 стадионах. Финальная встреча запланирована на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке, а церемония открытия пройдёт на «Ацтеке» в Мехико.

Матчи чемпионата будут организованы на следующих аренах:

США:

• «Метлайф Стэдиум», Нью-Йорк;

• «Соу-Фай Стэдиум», Лос-Анджелес;

• «Эй-ти-энд-ти Стэдиум», Арлингтон;

• «Ливайс Стэдиум», Сан-Франциско;

• «Хард Рок Стэдиум», Майами;

• «Мерседес-Бенц Стэдиум», Атланта;

• «Люмен Филд», Сиэтл;

• «Эн-Эр-Жжи Стэдиум», Хьюстон;

• «Джилетт Стэдиум», Фоксборо;

• «Линкольн Файненшел Филд», Филадельфия;

• «Эрроухед Стэдиум», Канзас-Сити.

Канада:

• «БМО Филд», Торонто;

• «Би-Си Плэйс», Ванкувер.

Мексика:

• «Ацтека», Мехико;

• «Акрон», Гвадалахара;

• «Эстадио Бе-бе-уве-а», Монтеррей.

Семь городов, включая Монреаль, Вашингтон и Денвер, не вошли в окончательный список. Чемпионат мира 2026 года станет самым масштабным в истории футбольных турниров.