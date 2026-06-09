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«Комо» Фабрегаса готовит крупные трансферы на летнее окно — Романо

«Комо» Фабрегаса готовит крупные трансферы на летнее окно — Романо
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Итальянский клуб «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса намерен укрепить состав в летнее трансферное окно, поскольку в новом сезоне команда впервые в истории примет участие в Лиге чемпионов УЕФА. По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети, для усиления состава клуб нацелился на двух игроков.

Фабрегас планирует создать бразильский дуэт, пригласив защитников «Крузейро» Кайки и дортмундской «Боруссии» Яна Коуто. Ожидается, что трансферная стоимость Кайки составит € 14 млн, а Коуто — € 17 млн.

Сеск Фабрегас стал главным тренером «Комо» 19 июля 2024 года. Он подписал с клубом долгосрочный контракт сроком на четыре года — до июня 2028 года.

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