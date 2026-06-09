Червиченко: не все в «Спартаке» заинтересованы в трансфере Воробьёва

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новости об интересе красно-белых к форварду «Локомотива» Дмитрию Воробьёву.

«Воробьёв точно не хуже каждого из нападающих «Спартака». Он ещё и россиянин. Насколько я припоминаю, у «Спартака» как раз с этим проблемы. Они не попадают в новый лимит 12+7. Не все, кто тратит бюджет на трансферы «Спартака», заинтересованы в трансфере Воробьёва. Им лучше купить Гарсию за € 20 млн при его реальной цене максимум € 5 млн.

И дальше жить припеваючи. Такие трансферы вызывают осторожность не в плане того, что игрок не пригодится, а в том, получится ли такой переход. Потому что не такой жирный кусок можно утащить в сторону», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.