В ЦСКА отреагировали на информацию об интересе к нападающему «Текстильщика»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию, что армейцам интересен нападающий «Текстильщика» Тимур Мелекесцев. Ранее об этом в своём телеграм-канале сообщал журналист Анар Ибрагимов. В завершившемся сезоне 24-летний форвард провёл 37 матчей, забил 17 голов и сделал семь результативных передач.

«Не интересуемся», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

ЦСКА завершил прошлый сезон Мир Российской Премьер-Лиги, заняв четвёртое место в турнирной таблице. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнул «Локомотив».